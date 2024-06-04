Власти Кипра пока не смогли подтвердить информацию турецких СМИ, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский приобрел казино в Кирении. Об этом сообщает телеканал Sigma и ссылается на заявление президента Никоса Христодулидиса.

Глава страны заявил, что сотрудники компетентных органов проверили данные сведения, однако на данный момент не нашли им подтверждение. Окончательный результат станет известен после завершения расследования, в котором принимают участие службы и других государств. Ранее турецкие СМИ писали о том, что принадлежащая Зеленскому компания Film Heritage Inc приобрела отель и казино Vuni Palace, находящиеся на севере Кипра. По приблизительным подсчетам, второй объект лидеру Украины мог обойтись в 150 миллионов долларов.

Ранее мы писали о том, что украинские военные пожаловались на тупость командования из-за которого они понесли под Купянском большие потери.