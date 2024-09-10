В Великобритании опровергли информацию о возможной отмене санкций против России

В посольстве Великобритании в России опровергли сообщения СМИ о том, что Лондон рассматривает возможность отмены санкций против России. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сообщение, которое вы упомянули ниже, полностью ложно. Мы уже отправили наш протест в «Известия» с просьбой исправить ложную информацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в представительстве пояснили, что любые сообщения о возможном смягчении или отмене санкций безосновательны и не имеют под собой реальных условий.

Они обращаются к СМИ с просьбой проверять информацию перед ее публикацией, чтобы избегать дезинформации и неправильного толкования официальной позиции.

Ранее в «Известиях» была опубликована статья со ссылкой на британское посольство в России, в которой утверждалось, что Лондон может снять санкции против Москвы, если будет доказана их неэффективность.

Ранее сообщалось, что Мишустин встретился с президентом Узбекистана.