В Великобритании опровергли информацию о возможной отмене санкций против России
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В посольстве Великобритании в России опровергли сообщения СМИ о том, что Лондон рассматривает возможность отмены санкций против России. Об этом сообщило РИА Новости.
«Сообщение, которое вы упомянули ниже, полностью ложно. Мы уже отправили наш протест в «Известия» с просьбой исправить ложную информацию», — говорится в сообщении.
Кроме того, в представительстве пояснили, что любые сообщения о возможном смягчении или отмене санкций безосновательны и не имеют под собой реальных условий.
Они обращаются к СМИ с просьбой проверять информацию перед ее публикацией, чтобы избегать дезинформации и неправильного толкования официальной позиции.
Ранее в «Известиях» была опубликована статья со ссылкой на британское посольство в России, в которой утверждалось, что Лондон может снять санкции против Москвы, если будет доказана их неэффективность.
Ранее сообщалось, что Мишустин встретился с президентом Узбекистана.