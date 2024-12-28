Украинские власти должны забыть про возможное членство в Евросоюзе, так как расширение этого политического объединение не планируется. Такую точку зрения высказал Александр Меркурис, британский аналитик. Он сделал свое заявление в выпуске видео, которое вышло на YouTube-канале Duran.

Меркурис прокомментировал слова Медведева, когда тот заявил о необходимости наказать Европу, которая ввела санкции в отношении РФ. Эксперт отметил, что расширение ЕС уже закончено, поэтому Украине стоит навсегда забыть о мечтах стать частью данного объединения. Он также добавил, что России даже не надо наказывать Евросоюз.

«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Каждая новая санкция, которую они вводят, еще больше наказывает Европу», — указал Меркурис.

Он также подчеркнул, что европейские лидеры могут ежедневно устраивать такие наказания собственным странам.

Ранее Меркурис дал прогноз о дате встречи глав США и России. По его мнению, Трамп и Путин могут встретиться в конце января, уже после инаугурации нового американского лидера.