ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска. Об этом во вторник, 19 марта, сообщила администрация города.

По информации ведомства, удар пришелся по девятиэтажному жилому дому. В результате обстрела повреждены шесть квартир. По предварительной информации, под завалами может находится один человек. На месте чрезвычайного происшествия идут поисково-спасательные работы.

«Неустановленной ракетой были повреждены шесть квартир на 7, 8 и 9 этажах», — говорится в сообщении ведомства.

3 февраля ВСУ атаковали пекарню в Лисичанске. В этот день в ней и в кафе, расположенном рядом, было многолюдно. По информации оперативных служб, удар был нанесен ракетой американского производства HIMARS. Здание пекарни обрушилось, а автомобили, припаркованные рядом, превратились в груду металла. В результате варварского удара по мирному кварталу города погибли 28 человек.

ВСУ регулярно обстреливают мирные района ДНР и ЛНР. После того, как Запад начала поставлять украинской армии свои оружие и боеприпасы, солдаты используют их для атаки на регионы.

Ранее мы сообщали, что в результате обстрела со стороны ВСУ город Грайворон в Белгородской области остался обесточенным.