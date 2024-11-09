Украинская атлетка Гунько пыталась избежать наказания за допинг антироссийской позицией

Украинскую бобслеистку Лидия Гунько дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Уточняется, что в допинг-пробе Гунько обнаружили дегидрохлорметилтестостерон — запрещенное в спорте вещество, относящееся к классу стероидов.

Гунько, занявшая на Олимпиаде-2022 последнее, 20 место, заявила, что наличие запрещенного вещества в ее пробе могло быть вызвано употреблением загрязненной биологически активной добавки. Она отказалась от проверки пробы Б и отметила, что все ранее сданные допинг-пробы были чистыми.

Спортсменка также подчеркнула, что ее антироссийская позиция могла стать причиной угроз и давления со стороны третьих лиц после ее политических заявлений. Гунько выразила сомнения в честности и прозрачности антидопингового анализа, утверждая, что в процессе анализа вмешивались внешние силы, влияющие на работу Международной тестовой ассоциации (ITA).

В конце мая 2023 года дело Гунько было передано в CAS. Судья из Австралии Дэвид Грейс не принял доводы спортсменки о наличии внешнего вмешательства и подтвердил стандартный срок дисквалификации.

Арбитры CAS, согласно правилам, принимают решения исключительно на основе юридических оснований.

Олимпийские игры в Пекине стали последним международным турниром, где официально приняли участие спортсмены из России перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине. Турнир проходил с 4 по 20 февраля 2022 года.

По итогам соревнований больше всего медалей заработали спортсмены из Норвегии. В общем медальном зачете они стали первыми с 37 медалями, 16 из которых были золотыми.

Ранее стало известно, что правительство РФ упразднило организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм.