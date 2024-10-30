Киевская делегация устроила скандал на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП), проходящей в Женеве.

Согласно правилам организации, в рамках конфереции запрещены любые политические, идеологические или религиозные споры. Однако делегация Украины нарушила данный запрет. Ее выступление носило политизированный характер, поэтому ыло удалено из архивов.

Об этом со ссылкой источники сообщает РИА Новости.

По словам постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, украинцы затронули тему вооруженного конфликта и даже позволили себе дать искаженные политизированные оценки ситуации. В РФ пока никак не прокомментировали данный инцеидент, но другие источники подтвердили, что речь шла об Украине.

Пресс-служба МФККиКП отметила, что «председатель Международной конференции напомнила всем участникам не делать политических заявлений».

Ранее сообщалось о том, что Швейцария отказалась выделить Украине кредиты за счет активов РФ.