«Украинская правда»: глава МИД Украины Кулеба будет уволен со своего поста

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу планируют освободить от занимаемой им должности, назначив туда первого замглавы МИД Андрея Сибигу, пишет со ссылкой на источники издание «Украинская правда».

Отмечается, что в настоящее время в правительстве активно обсуждается будущая кандидатура главы украинского внешнеполитического ведомства.

«Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения. При этом сообщается, что премьер-министр Денис Шмыгаль остается в должности», — пишет газета.

3 сентября стало известно, что на Украине произошли несколько отставок ключевых ведомств кабмина страны. В частности, в отставку подали вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина, руководитель Фонда госимущества Украины и замглавы офиса президента Ростислав Шурма.