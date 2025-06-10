Мужчины на Украине попытались сбежать от мобилизации в Румынию в фуре со скотом

Четверо граждан Украины, подлежащих призыву, попытались пересечь границу с Румынией, чтобы избежать мобилизации. Они планировали скрыться в грузовике, перевозившем скот. Однако их попытка была пресечена пограничными службами. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В автомобиле, которым воспользовались мужчины, было двойное дно. Именно там скрывались военнообязанные. На верхнем уровне этой конструкции находились три свиньи, теленок и две козы, а также личные вещи.

«Группа дельцов придумала схему, по которой под видом выезда на выпас скота вывозили в высокогорное пограничье двух жителей Винницкой области, жителя Волыни и жителя Черкасской области», — указано в материале.

После того как они пересекли границу с Румынией, пастух и водитель грузовика намеревались получить 18 тысяч долларов за осуществление своей схемы.

Ранее сообщалось, что в Полтаве сотрудник ТЦК резко ответил женщине, возмутившейся остановкой автобуса.