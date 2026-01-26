Украинская ракета С-200 сбита над Брянском, есть пострадавшая

Украинская зенитная ракета С-200 была сбита над территорией Брянской области. Ее обломки, упав на жилой сектор, привели к разрушениям и травмам среди местного населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадала одна женщина, получившая ушиб мягких тканей. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где оказали всю необходимую помощь. Материальный ущерб оказался значительным: полностью разрушены четыре частных жилых дома. Более пятидесяти частных домовладений получили частичные повреждения, также нарушено остекление в двух многоквартирных домах.

Губернатор региона Александр Богомаз оперативно проинформировал о ситуации в своем телеграм-канале. В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы и представители администрации, которые проводят обследование пострадавших зданий и оказывают помощь пострадавшим гражданам.

Ранее сообщалось о том, что число жертв одной из мощнейших атак дронов ВСУ на Воронеж выросло до двух.