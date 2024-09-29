Украинская разведка сообщила об убийстве российского полковника в Подмосковье
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В Московской области был убит полковник ВС РФ Алексей Коломейцев. Об этом со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает издание «Страна» в своем телеграм-канале.
Коломейцев является руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ.
По данным украинской разведки, он занимался подготовкой российских специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов.
Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.
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