Украинская разведка сообщила об убийстве российского полковника в Подмосковье

Политика

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В Московской области был убит полковник ВС РФ Алексей Коломейцев. Об этом со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает издание «Страна» в своем телеграм-канале.

Коломейцев является руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ.

По данным украинской разведки, он занимался подготовкой российских специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.

Ранее сообщалось о том, что ракета ВСУ разрушила Глушковский краеведческий музей в курском приграничье.