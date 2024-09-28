Ракета ВСУ разрушила Глушковский краеведческий музей в курском приграничье

Находящийся около 10 км от границы с Украиной краеведческий музей получил значительные повреждения из-за украинской ракеты, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство по госохране объектов культурного наследия Курской области.

ВСУ ударили ракетами по Глушковскому району Курской области. В результате атаки произошло прямое попадание в Здание больницы Терещенко XIX века. Там также находились музей и детская школа искусств.

Директор Курского областного краеведческого музея в беседе с РБК отметил, что в здании произошел пожар и больше всего повреждений и именно внутри помещений. Также у строения почти полностью разрушилась крыша, фасад выглядит обгоревшим.

Ранее сообщалось, что ликвидация вооруженного мечом солдата ВСУ в Курской области попала на видео.