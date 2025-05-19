Украинская телеведущая назвала Путина президентом Украины

В прямом эфире украинского телемарафона «Единые новости» произошел курьез: ведущая Ольга Бутко оговорилась, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Видеозапись этого момента распространил телеграм-канал Mash.

«Дональд Трамп пообщается с президентом Украины Владимиром Путиным», — сказала Бутко.

Сразу же после этого ведущая внесла коррективы, уточнив, что в действительности Трамп собирался говорить с Владимиром Зеленским.

Согласно информации, телекомпания отреагировала на инцидент, отредактировав запись эфира и исключив из нее ошибочное высказывание Бутко.

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