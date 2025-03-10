Украинские боевики поразили свои же позиции в Судже ракетами HIMARS

Отмечается, что ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских штурмовиков из-за потери связи с украинскими подразделениями. Ракетным ударом украинские военные решили немного замедлить наступление ВС РФ, которые сейчас активно освобождают территорию Курской области.

Удар HIMARS пришелся по самой Судже и окраинам. По информации источника, ВС РФ сбили все боеприпасы, направленные со стороны ВСУ, средствами противовоздушной обороны (ПВО), однако одна ракета попала по украинским позициям.

Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости накануне сообщил, что ситуация на суджанском направлении продолжает обостряться. По его словам, российские войска быстро приближаются к замыканию котла ВСУ. По предварительным данным, до завершения операции осталось менее 10 км.

Ранее SHOT сообщил, что ВСУ атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области.