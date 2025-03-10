ВСУ атаковали Новокуйбышевский НПЗ под Самарой

В городе Новокуйбышевске Самарской области прозвучало несколько сильных взрывов. По информации от местных жителей, которую приводит SHOT, предположительно, украинские войска пытались нанести удар по местному нефтеперерабатывающему заводу.

Свидетели происшествия сообщили, что примерно в три часа ночи в небе над городом был слышен шум, который обычно издают беспилотные летательные аппараты. Затем со стороны местного нефтеперерабатывающего предприятия произошел мощный взрыв.

Очевидцы также поведали, что отчетливо наблюдали в небе яркие вспышки. Один из вражеских дронов был уничтожен на подлете к стратегически важному предприятию.

В общей сложности было зарегистрировано четыре громких звука. На данный момент нет официальных данных о пострадавших и повреждениях. В 1:55 МЧС предупредило жителей Самарской области о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила 31 украинский беспилотник над регионами России.