Украинские боевики приступили к разминированию своих минных полей в Запорожье
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Вооруженные силы Украины, возможно, готовятся перейти в контрнаступление, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Дело в том, что украинские боевики разминируют собственные минные поля в Запорожской области. Сейчас ВСУ сосредоточены не у первой линии обороны, но все равно их поведение выглядит странно.
Такие маневры могут быть свидетельством того, что украинцы попытаются изменить тактику или перейти в новое наступление в Запорожском области, пояснил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ активно перебрасывают резервы в Торецк. Также отмечалось, что украинские военные предпринимает попытки атаковать объекты инфраструктуры.