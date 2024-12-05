Украинские боевики приступили к разминированию своих минных полей в Запорожье

Дело в том, что украинские боевики разминируют собственные минные поля в Запорожской области. Сейчас ВСУ сосредоточены не у первой линии обороны, но все равно их поведение выглядит странно.

Такие маневры могут быть свидетельством того, что украинцы попытаются изменить тактику или перейти в новое наступление в Запорожском области, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ активно перебрасывают резервы в Торецк. Также отмечалось, что украинские военные предпринимает попытки атаковать объекты инфраструктуры.