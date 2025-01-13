В поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР украинские боевики расстреляли супружескую пару. Об ТАСС сообщили спасенные жители.

По свидетельствам беженцев, незадолго до трагедии украинские солдаты зашли в местный магазин. Оттуда были слышны звуки тревоги и автоматных очередей, раздавшихся в районе магазина. После этого боевики покинули помещение.

Вскоре во дворе магазина были обнаружены тела хозяев магазина со следами пулевых ранений. Местные жители решили провести похороны погибших во дворе их собственного дом.

11 января Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко силами группировки ВС РФ «Центр».

Это уже не первый случай применения насилия и совершения страшных преступлений со стороны ВСУ. В декабре сообщалось, что украинские боевики попытались отобрать у жителей Селидово детей.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Светлодарск. В результате инцидента погибли два человека.