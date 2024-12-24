Жители города пожаловались экс-начальнику военной полиции ДНР и депутату Госсовета Крыма Виктору Аносову на беспредел со стороны ВСУ. По их словам, украинские бойцы пытались отобрать у них детей, пишет RT .

По словам жителей Селидово, украинские военные в открытую охотились за детьми и мужчинами в городе, устраивали облавы и шли на хитрости. Самых маленьких хотели забрать в целях безопасности, однако брать с собой матерей категорически отказывались. По мнению собеседников канала, юным заложникам планировали как-то навредить, использовав в своих целях.

Что до мужчин, то их стандартно разыскивали сотрудники ТЦК: несмотря на пророссийские настроения, украинские военкомы пытались заставить местных сражаться на стороне Киева.

Напомним, на днях в Общественной палате России сообщили о преступлениях ВСУ. Заявили, что ВСУ расстреляли более 100 мирных жителей при отступлении из Селидово.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба РФ заявил об остановленном движении ВСУ в Курской области.