ВСУ атаковали ракетами Светлодарск в ДНР: есть погибшие

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ходе последней ракетной атаки ВС Украины погибло два человека, а еще восемь получили ранения. Информацию с официального источника публикует KP.RU .

Ракеты противник направил на городской округ Дебальцево. Как уточнил Денис Пушилин, ВСУ применили реактивную артиллерию калибра 122 мм. В результате этой атаки погибли две женщины. Также глава региона отметил, что ранения получили восемь человек. Среди пострадавших — девочка-подросток 2008 года рождения.

Всем, кто попал под удар противника, оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, что 10 января боевики ВСУ нанесли удары по Светлодарску в ДНР. Выпустили не меньше восемь ракет из РСЗО. Также под угрозой оказался Киевский район Донецка. Противник повредил супермаркет на Шахтерской площади.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Заря под Донецком