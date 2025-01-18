Украинские боевики создали укрытия под жилыми домами в Курахово
В Курахово обнаружили целые «подземные городки» ВСУ
Фото: [телеграм-канал Дениса Пушилина]
Украинские боевики потратили целый месяц на то, чтобы занять Курахово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
В силу риска больших потерь лобовой штурм города была невозможен, поэтому украинские военные действовали хитростью.
Они создали довольно серьезные укрепления, прорыли траншеи и обустроили под жилыми домами укрытия. В результате получились целые подземные городки.
Большинство разрушений в Курахово вызваны обстрелами со стороны ВСУ.
Ранее жители Курахово рассказали, что предпочли ждать российскую армию вместо выезда на Украину.