Жители Курахово, освобожденного района ДНР, поделились с РИА Новости, что не планировали уезжать в Украину и ожидали прихода российской армии.

По словам одной из местных жительниц, первыми в город вошли солдаты 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «южной» группировки войск ВС РФ.

«Ждем быстрой эвакуации… Мы и не собирались уезжать на Украину. Мы ждали, я говорю, русский мир», — рассказал еще один местный житель.

Город Курахово понес серьезные повреждения в результате боевых действий. Практически невозможно увидеть целые здания. После освобождения украинские войска продолжают активно атаковать жилые районы, используя тяжелую артиллерию и FPV-дроны.

От этих обстрелов страдают мирные жители. На улицах все еще находятся тела погибших, которые сложно вынести из-за постоянных атак.

Ранее сообщалось, что ВС РФ окончательно ликвидировали «Успеновский мешок» к югу от Курахово.