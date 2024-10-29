Украинские боевики требуют от родственников российского военнопленного 1 млн руб.

ВСУ потребовали у семьи пленного российского бойца Игоря Щеголеватого 1 млн руб. в обмен на его жизнь. В противном случае они угрожают расправой над пленным. Об этом случае РИА Новости рассказал сводный брат россиянина Александр Сериков.

Щеголеватый, служивший артиллеристом, был переведен в штурмовое подразделение в начале октября. В последний раз он общался с родными 5 октября, и вскоре после этого исчез.

12 октября семья получила тревожное видео, на котором Игорь с перевязанной головой умолял о помощи, прося перевести деньги.

«Говорят, что выкинут его, собаки съедят или он сдохнет — они так и говорят, что сдохнет от перемерзания (переохлаждения. — Прим. ред.), от обезвоживания, что его ни кормить, ни поить не будут, если мы не перешлем деньги», — рассказал Сериков.

Семье поступали звонки с требованием немедленно перевести сумму, угрожая, что в противном случае детям покажут видео с издевательствами над Игорем. Угрозы были достаточно серьезными, рассказал Сериков.

Шантаж продолжался на протяжении недели, причем каждую ночь звонила девушка, представлявшаяся куратором.

Последний срок для перевода денег был установлен на 21 октября. В финальном видео Игорь, казалось, был в отчаянии, задавая вопрос о том, почему еще не удалось перевести деньги. После этого момента связь с ним полностью оборвалась, и родственники не знают, что произошло с их близким.

Это не первый случай шантажа и издевательств над военнопленными со стороны ВСУ. Ранее сообщалось, что родители военнопленного Николая Шепилова обратились в ООН и-за угроз со стороны украинских боевиков.