Родители российского военнопленного обратились в ООН из-за шантажа ВСУ

Родители российского военнослужащего Николая Шепилова, который оказался в плену у ВСУ, обратились в ООН и Международный комитет Красного креста с просьбой о помощи. Об этом РИА Новости рассказал отчим военного Валентин Килеберда.

В своем обращении родственники выразили опасения за жизнь и здоровье сына, который был захвачен украинскими военными. Валентин подчеркнул, что молодой человек находится под угрозой шантажа и насилия.

«Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину», — сказал Килеберда.

Мать Николая Валентиа Шепилова рассказала, что семья родом из Луганска. По ее словам, сын оказался в рядах ВС РФ в феврале 2022 года — в начале специальной военной операции (СВО) на Украине. В октябре того же года молодой человек смог связаться с родителями.

По словам Валентины, сын сообщил, что находится в плену у украинских военных. По словам родственников, боевики ВСУ требуют выкуп за его освобождение, угрожая расправой в случае отказа.

Ранее мать Николай Шепилова назвала сумму, за которую военные ВСУ готовы отпустить ее сына из плена.