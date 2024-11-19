Над тремя регионами России сбили украинские беспилотники

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Брянской, Калужской и Ростовской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По сообщению ведомства, уничтожение беспилотников стало результатом успешных действий дежурных расчетов ПВО, которые предотвратили попытки киевского режима осуществить террористические атаки на территории РФ.

Также в Минобороны отметили, что БПЛА успешно уничтожены без последствий для гражданского населения. Власти продолжают следить за ситуацией и укрепляют меры безопасности в затронутых районах.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали промпредприятие в Воронежской области. По информации губернатора региона Александра Гусева, предприятие было атаковано пятью и более беспилотниками. Обошлось без жертв и пострадавших.