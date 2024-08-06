Украинские диверсанты попытались атаковать Курскую область
Минобороны: пресечена попытка украинских диверсантов атаковать Курскую область
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Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых видно, как украинская ДРГ пытается прорваться в Курскую область, сообщает РИА Новости.
Группировка диверсантов с Украины попыталась осуществить атаку на Курскую область. Российские войска успешно оттеснили украинских боевиков с территории РФ.
Часть бойцов ВСУ попыталась закрепиться на премыкающей к государственной границе России территории, однако там их блокировали подразделения российской армии.
В результате отражения атаки, диверсанты отступили со значительными потерями на территорию Украины, где по ним продолжили наносить удары.
Ранее сообщалось, что утром 6 августа около 300 солдат ВСУ вместе с 11 танками и более чем 20 бронемашинами совершили неудачную атаку на российские позиции возле границы Курской области.