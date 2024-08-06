Украинские диверсанты попытались атаковать Курскую область

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых видно, как украинская ДРГ пытается прорваться в Курскую область, сообщает РИА Новости .

Группировка диверсантов с Украины попыталась осуществить атаку на Курскую область. Российские войска успешно оттеснили украинских боевиков с территории РФ.

Часть бойцов ВСУ попыталась закрепиться на премыкающей к государственной границе России территории, однако там их блокировали подразделения российской армии.

В результате отражения атаки, диверсанты отступили со значительными потерями на территорию Украины, где по ним продолжили наносить удары.

Ранее сообщалось, что утром 6 августа около 300 солдат ВСУ вместе с 11 танками и более чем 20 бронемашинами совершили неудачную атаку на российские позиции возле границы Курской области.