Украинские радикалы опубликовали видео с моментом убийства националистки Фарион

Ранее ответственность на убийство бывшего депутата Верховной рады Украины взяла на себя группировка National-Socialism/White Power*. Инцидент произошел вечером 19 июля. Выстрел был совершен в голову экс-политика.

Так, организация опубликовала в своих соцсетях видеофрагмент, на котором происходит момент убийства Фарион. На видеозаписи слышны женские крики, однако самого момента выстрела не видно.

Как отмечает украинское издание «Страна.ua», номера на автомобиле, которые попали в кадр, совпадают с номерами, обнаруженными на месте убийства.

Украинские неонацисты объяснили «ликвидацию» Фарион тем, что она разжигала внутри украинского общества «ненависть по языковому признаку».

Накануне сообщалось, что возможным исполнителем убийства Фарион может быть 20-летний студент. Он попал на камеры видеонаблюдения в день инцидента.

Ранее мы сообщали, что глава МВД Украины Игорь Клименко обнаружил «российский след» в убийстве Фарион.

*признана в РФ запрещенной террористической организацией