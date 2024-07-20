Глава МВД Украины Клименко обнаружил «российский след» в убийстве Фарион

Всего несколько часов после смерти экс-нардепа Украины Ирины Фарион хватило главе МВД Украины Игорю Клименко, чтобы обвинить Россию в «организации убийства» политика-русофоба.

В пятницу вечером, 19 июля, неизвестный мужчина расстрелял скандального украинского экс-нардепа в голову возле дома Фарион. Женщина получила ранение в голову и была экстренно госпитализирована. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но все оказалось бесполезно: раненная скончалась от потери крови. Как писали ряд украинских СМИ, убивший Фарион молодой человек караулил политика около ее жилища неделю и стрелял в нее из пистолета без глушителя, попав точно в висок.

«Следователи допускают наличие „российского следа“ в убийстве Фарион», — цитирует слова Клименко РБК.

Министр внутренних дел Украины также проинформировал, что в настоящее время следствием изучаются записи с камер видеонаблюдения во Львове. На месте убийства Фарион найдена гильза, которая отправлена на баллистическую экспертизу, добавил Клименко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал убийство Фарион, заявив в своем аккаунте в соцсетях, что смерть бывшего депутата украинской Рады Ирины является покушением на демократию и провокацией.