Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

В Одесской области слышны взрывы, сообщило украинское издание «Главком». По данным источника, громкие звуки были слышны в Черноморске на фоне работы в городе сигнала воздушной тревоги.

Воздушная тревога звучит в нескольких регионах Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, «красным» горят территории Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Официальной информации о взрывах в Черноморске со стороны местных властей пока не поступало.

Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно.

Как заявлял глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, удары со стороны ВС России по таким объектам направлены на снижение военного потенциала ВСУ.

Ранее мы сообщали, что на Украине планировалось покушение на президента страны Владимира Зеленского.