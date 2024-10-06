Украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе

В городе Конотоп Сумской области Украины произошел взрыв, сообщило издание «РБК-Украина». Отмечается, что взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно.

Как отмечал экс-министр обороны РФ, атакам подвергаются объекты оборонной промышленности, военного управления, энергетики и связи по всей Украине.

С октября 2022 года воздушная тревога на Украине звучит каждый день.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что удар по мосту через Оскол с находившимися на нем солдатами ВСУ попал на видео.