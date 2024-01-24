Украинские СМИ удаляют новости о том, что Ил-76 в Белгородской области сбили ВСУ

Изначально о том, что крушение самолета в Белгородской области – работа украинских военных, написала «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в Минобороны России. При этом в Генштабе Украины заявляли, что самолет перевозил ракеты.

Уже после официального заявления российского Минобороны о том, что на борту Ил-76 находились 65 военнопленных Украины, готовые к ранее обговоренному обмену, начало происходит странное: издание удалило информацию о том, что ВСУ причастно к террористической атаке на российский самолет.

Аналогичное заявление было удалено и из РБК-Украины – там тоже удалили данные о причастности Киева к инциденту. В официальном канале УНИАН до сих пор сохранилась ссылка на первоначальное сообщение от «Украинской правды».