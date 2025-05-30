За последние пять месяцев количество дезертиров резко выросло, и в этом году даже может быть достигнут рекорд. Об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений Украины сообщает РИА Новости.

Украинцы бегут от военной службы, что находит отражение в росте судебных разбирательств в отношении пойманных дезертиров.

Так, в январе было зафиксировано почти пять тысяч таких случаев, а в апреле их было уже более шести тысяч.

В общей сложности за пять месяцев в стране зафиксировали 25 508 случаев дезертирства. Таким образом, общее число дезертиров в этом году может достигнуть рекордных 61 тыс. случаев против 35 750 случаев в 2024 году.

Ранее сообщалось о том, что российские бойцы сбросили аудиоколонки на позиции ВСУ в ДНР.