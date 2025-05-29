В преддверии штурма населённого пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбрасывали аудиоколонки на позиции противника, призывая их сдаться в плен. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.

Как сообщил Деревин, неприятель не желал сдаваться и продолжал удерживать свои позиции, оказывая сопротивление. Однако его удалось ликвидировать благодаря действиям штурмовых отрядов Вооружённых сил Российской Федерации.

«С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами внутри сброс колонок», — заявил Деревин.

Он также подчеркнул, что украинская армия пыталась провести контратаки на территории, которые уже были заняты российскими войсками, но эти попытки также не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в утренние часы ликвидировали 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью.