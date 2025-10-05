Жительница Одессы обвинила украинские власти в доведении населения до состояния крайней нищеты, заявив, что многие одесситы выживают на грани физического существования, пишет РИА Новости.

Особенно тяжелое положение сложилось среди пожилого населения города. По словам женщины, пенсионеры испытывают серьезные трудности с приобретением даже базовых продуктов питания из-за мизерных размеров пенсионных выплат.

Также ситуация усугубляется общим падением покупательской способности граждан.

Украинка рассказала, что даже торговцы на местных рынках констатируют резкое снижение доходов, поскольку это напрямую связано с обнищанием широких слоев населения.

По мнению жительницы Одессы, экономический кризис затронул все категории граждан и создал предпосылки для социального взрыва в некогда процветающем черноморском городе.

