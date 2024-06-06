Украинские власти обвинили газету Financial Times в работе на Россию
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Газета Financial Times, которая выпускается в Великобритании, работает на РФ, поскольку распространяет фальшивые данные, а также сеет тревогу и панику среди населения Украины. В этом уверены представители украинского министерства энергетики. Их заявление привело издание «Страна.ua».
Данное министерство сделало заявление. Оно отреагировало на статью под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины», которая вышла у Financial Times. По его мнению, данный материал носит откровенно манипулятивный характер.
«Статья имеет признаки информационно-психологической операции и продвигает нарративы врага», - утверждают украинцы.
По утверждению минэнерго, анонимные источники, на которые ссылаются британские журналисты, не могут быть объективными и заслуживающими доверия. В статье смешали правду и вымысел. Это сделано для того, чтобы посеять панику среди граждан Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что специальная операция могла бы завершиться буквально за считанные месяцы. Это произойдет в случае отказа Запада от помощи ВСУ. Если поток оружия прекратит поступать на украинскую территорию, то все завершится максимум за три месяца.