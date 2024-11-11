Украинские власти понадеялись на скорое прекращение конфликта

Представители властей Украины считают, что в ближайшие несколько месяцев конфликт на территории страны прекратится. Все надежды связаны с приходом к власти президента Соединенных штатов Дональда Трампа. Об этом агентству Reuters сообщил некий украинский чиновник.

По мнению источника журналистов, решающими для Украины станут следующие несколько месяцев.

«Возвращение Трампа в Белый дом переводит внимание умов в Киеве на возможный финал войны», — было указано журналистам.

Предстоящая зима очень важна для Киева в плане прекращения боевых действий. По этой причине он сейчас определяет позицию и условия для обеих сторон во время предстоящих переговоров.

Ранее сообщалось, что Киев сильно сомневается в том, что Дональд Трамп звонил Путину. Украинские власти не были уведомлены о таком разговоре между двумя лидерами. По этой причине они считают общение Трампа и Путина фейком и говорят о том, что такой звонок вообще вряд ли был возможен.