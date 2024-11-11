Politico: в офисе Зеленского сомневаются, что Трамп звонил Путину

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не были проинформированы о звонке Трампа Путину. Об этом пишет Politico, уточняя, что украинские политики сомневаются, что такой звонок в целом мог быть возможен.

В Киеве заявили, что никакого уведомления о звонке Трампа Путину не получали. Ранее о звонке новоизбранного президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину сообщило издание The Washington Post. Журналисты рассказывали, что Киев был уведомлен об этом шаге и против него не возражал.

Также сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сомневается, что данный разговор имел место быть. Если быть точнее, то, по словам Пескова, диалог американского и российского лидеров является «чистой выдумкой».