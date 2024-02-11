Секретарь СНБО Украины умоляет Запад о помощи из-за «очень сложной» обстановки на фронте

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов откровенно высказался о ситуации на линиях соприкосновения в стране. Его комментарии публикует португальское агентство Lusa.

По словам Данилова, страны Запада должны помочь Украине, так как без поддержки со стороны она может не справиться. Ситуацию на фронте он описал как «очень сложную», которая может стать страшнее. Собеседник иностранного издания уверен, что «любое ожидание» обойдется дорого.

Дело не только в отсутствии поддержки со стороны Запада: настроения в рядах ВСУ оставляют желать лучшего. Связано ли это с назначением на пост главкома Александра Сырского неизвестно.

«Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение», — заключил Данилов.

Поражения не слишком мотивируют украинских бойцов. Ситуацию в строю могло осложнить назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного. Репутация у военного неоднозначная: кто-то называет его «Мясником» и «Генералом 2000».

Известно, что у Сырского есть родители, проживающие в России. Они являются патриотами своей страны и прячутся от вопросов прессы о сыне.