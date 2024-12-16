В начале февраля 2022 года украинские власти активно обсуждали возможность временной релокации в Лондон, чтобы продолжить управление страной в условиях нарастающей угрозы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.

Вместо создания правительства в изгнании они искали пути для перемещения финансовых ресурсов и сохранения контроля над государственными делами. Ключевую роль здесь сыграл Вадим Пристайко, экс-министр иностранных дел Украины и бывший посол в Великобритании, который сопровождал тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона в его визитах в Киев.

Джонсон посетил украинскую столицу несколько раз в начале 2022 года, демонстрируя поддержку Украины. Однако в 2023 году Давид Арахамия, один из ведущих украинских политиков, заявил, что после приезда Джонсона Киев принял решение прекратить переговоры с Москвой.

Ранее ЕС исключил отправку «миротворцев» на Украину до достижения мира. Об этом на встрече глав диппредставительств ЕС заявила Кая Каллас, обозначив невозможность дальнейшего обсуждения данного вопроса.