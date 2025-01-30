Украинские военные нанесли удар не менее 30 снарядами по Кременной в ЛНР

ВСУ нанесли удар не менее 30 снарядами по спальному кварталу Кременной в ЛНР, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник в телеграм-канале.

В результате удара есть пострадавшие — один мирный житель получил ранения. Повреждения затронули жилые дома и административные здания. Также значительная часть города осталась без электроснабжения.

По предварительной информации, ВСУ применили снаряды с кассетной боевой частью.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские военные показывают продвижение близ населенного пункта Кременная. Он также сообщил о потерях ВСУ на этом направлении, в том числе уничтожении двух минометов и одной зенитно-пулеметной установки.

Накануне Mash сообщил, что ВСУ атаковали поселок в Брянской области. Как сообщили местные жители, взрывы произошли возле нефтепровода «Дружба». Информации о пострадавших не было.