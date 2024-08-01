Зеленский: весь мир хочет, чтобы РФ участвовала в следующей конференции по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что он сам и лидеры других государств желают, чтобы российские представители участвовали в очередной конференции, которая будет посвящена урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью французской газете Monde.

Лидер Украины признал, что большинство стран считает, что РФ должна участвовать в работе по урегулированию конфликта. Иначе не может быть выработано каких-то жизнеспособных решений.

«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите», - указал он.

Он добавил, что раз большинство государств высказывается за участие России в этом процессе, то и сам украинские власти не против подобного шага.

Ранее советник Зеленского Подоляк уже говорил, что Киев готов к переговорам с Россией. При этом все дипломатические шаги должны быть предприняты в строгом соответствии с нормами международного права.