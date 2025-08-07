Боевики ВСУ заняли часть здания родильного дома в Краматорске. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его данным, в медицинском учреждении продолжают находиться врачи и пациентки, вынужденные соседствовать с украинскими военными.

Кимаковский уточнил, что среди разместившегося в роддоме контингента присутствуют как регулярные подразделения ВСУ, так и иностранные наемники.

Ситуация вызывает серьезные вопросы о соблюдении международных норм ведения военных действий, согласно которым медицинские учреждения должны оставаться нейтральной территорией.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что вооруженные украинские формирования используют неподготовленных новобранцев для отвлекающих атак в Сумской области. Отмечалось, что таким образом украинское командование отвлекает группировку ВС России.