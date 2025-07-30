Украинских военных надо тренировать под землей: заявление Главкома ВСУ после ракетного удара

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил перевести обучение военных под землю после ракетного удара РФ по учебному центру в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Сырский провел совещание по подготовке личного состава, на котором потребовал максимально перенести обучение военных в подземные укрытия. Такое решение связано с участившимися ударами российских войск по учебным объектам ВСУ.

Ранее Минобороны РФ заявило о ликвидации около 200 украинских военных в Черниговской области после атаки комплекса «Искандер». В свою очередь Сухопутные войска Украины подтвердили ракетный удар по учебному подразделению — погибли трое, 18 получили ранения.

Сырский подчеркнул, что реагировать на воздушные тревоги и появление российских дронов нужно мгновенно. Перевод тренировок под землю должен снизить потери среди личного состава и повысить эффективность подготовки в условиях постоянных обстрелов.

Ранее сообщалось о том, российский политолог Сергей Марков заявил о планах западных элит сменить политическое руководство Украины.