Украинский беспилотник атаковал автомобиль депутата Госдумы

Инцидент произошел в ночь на 19 марта, когда машина парламентария была припаркована недалеко от линии боевого соприкосновения. К счастью, сам Бородай не пострадал, однако ожоги получил находившийся рядом экс-заместитель командира по политической части 7-й штурмовой бригады Эдуард Шарафиев.

Александр Бородай занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. До осени 2024 года он возглавлял 7-ю штурмовую бригаду Сил специальных действий (ССД). Бородай продолжает активно участвовать в делах своего подразделения.

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