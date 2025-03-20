Воронежскую область атаковали украинские дроны
Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на Воронежскую область
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Украинские боевики с помощью дронов пытаются атаковать Воронежскую область. Над регионом активно работает система ПВО, отражающая вражеские атаки. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал SHOT.
Местные жители говорят, что над городом Россошь прогремело от четырех до шести громких взрывов. До этого был слышен звук пролета БПЛА. Жители других районов тоже сообщили о работе ПВО.
Информация о пожарах и пострадавших пока не поступала.
Незадолго до взрывов губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал об опасности атаки БПЛА в своем телеграм-канале.
Ранее в МИД назвали виновных в массированной атаке БПЛА на Россию.