Воронежскую область атаковали украинские дроны

Украинские боевики с помощью дронов пытаются атаковать Воронежскую область. Над регионом активно работает система ПВО, отражающая вражеские атаки. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал SHOT.

Местные жители говорят, что над городом Россошь прогремело от четырех до шести громких взрывов. До этого был слышен звук пролета БПЛА. Жители других районов тоже сообщили о работе ПВО.

Информация о пожарах и пострадавших пока не поступала.

Незадолго до взрывов губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал об опасности атаки БПЛА в своем телеграм-канале.

Ранее в МИД назвали виновных в массированной атаке БПЛА на Россию.