Украинский блогер Шарий объяснил смысл ночной атаки беспилотников на Россию

ВСУ провели прошедшей ночью на 11 марта атаку на российские регионы с одной целью: Киев хочет сорвать переговоры по прекращению конфликта. Так считает украинский блогер и политик Анатолий Шарий. Он озвучил эту точку зрения в собственном телеграм-канале.

По утверждению блогера, украинские политики в виде Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака и ряда приближенных боятся завершения конфликта. Они понимают, что сразу по прекращении боевых действий их ожидает уход с высоких постов. Вслед за отставкой может последовать и тюремное заключение.

«Узнал «оттуда», что задача бессмысленной ночной атаки украинских дронов по гражданским русским одна — сорвать мирные переговоры», — указал он.

Шарий добавил, что Киев ожидает жесткого ответного удара со стороны России, после чего произойдет эскалация конфликта, а также срыв мирных переговоров. Сам он считает, что заключение мира между Украиной и РФ будет неизбежным.

Ранее по поводу ночного налета ВСУ высказалась Мария Захарова. По ее мнению, украинская армия приурочила свой удар к приезду в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что приезд зарубежной делегации в Москву уже не впервые сопровождается ударом по российской столице украинских беспилотников.