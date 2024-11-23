Украинский блогер Шарий заявил, что дипломаты США, Британии и КНР покинули Украину

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что иностранные дипломаты выехали за пределы Украины. Такой информацией он поделился в своем Telegram-канале.

По его данным, Украину покинули дипломаты США, Китая, Великобритании, Франции и ФРГ. Сейчас большинство из них находятся на территории Польши, а некоторые отправились в свои государства.

Также, отметил Шарий, из Украины выехали представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

По какой причине иностранные представители покинули украинское государство, не уточняется, однако военные эксперты предполагают, что Украина готовится к эскалации конфликта из-за ударов ВСУ по территории РФ и применения Россией новой ракеты «Орешник».

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Запад открыто занял сторону в украинском конфликте.