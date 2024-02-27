В подконтрольной ВСУ части Запорожской области поврежден объект инфраструктуры

Назначенный киевским режимом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. Об этом он написал во вторник, 27 февраля, в своих соцсетях.

При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Утром, 27 февраля, в некоторых областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. В частности, предупреждения звучали в Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. Террористы заложили в грузовик, следовавший из Краснодарского края, взрывное устройство. В момент движения по мосту оно сдетонировало. В результате взрыва было повреждено шоссейное полотно.

Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по объектам критической инфраструктуры направлены на снижение военного потенциала украинской армии. Глава оборонного ведомства сообщал, что эти удары не направлены против мирных жителей.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

Ранее мы сообщали, что украинский депутат Владислав Трубицын, объявленный в стране в розыск, нашелся в Израиле. Там он работает риелтором.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации сил беспилотных систем, с которого ВСУ запускали ударные дроны по территории Белгородской области.