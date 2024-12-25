По словам Верховной рады Александра Дубинского, власти Штатов, глава Белого дома и госсекретарь Энтони Блинкен готовили президента Незалежной к конфликту с Россией с 2020 года. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что Вашингтон для этого обеспечил Зеленскому бессменную власть для реализации собственных планов.

Напомним, что новые выборы украинского лидера должны были пройти 31 марта, однако были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.

Ранее эксперт Онуфриенко заявил, что аудиторская проверка вынудит киевский режим «переобуться».