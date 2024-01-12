Великобритания собралась подписать с Украиной двухстороннее соглашение в сфере безопасности

Уже сегодня британский премьер-министр Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский должны подписать договор, по которому Лондон даст Киеву некие гарантии безопасности. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление английского правительства.

При этом британцы заявили, что данное соглашение будет знаковым, поскольку Великобритания становится первой страной из клуба «Большой семерки», которая выдаст некие гарантии Украине. Такие обязательства были обещаны еще в прошлом году на полях саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе.

«Знаковое соглашение» должно стать первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства Украины и Великобритании», - указано в этом заявлении.

Соглашение будет касаться обмена разведывательной информацией, обучения медиков и военнослужащих, кибербезопасности. По нему же британское правительство обязано поддерживать Киев, а также предоставить ему очень крупную партию беспилотников.

Ранее британское издание опубликовало призыв к Сунаку и предложило ему брать пример с Уинстона Черчилля, главы страны в годы второй мировой войны. Его попросили возглавить коалицию из ряда государств, которые оказывали бы помощь Украине.