Украинский экс-дипломат, обвиненный Венгрией в шпионаже, попросился в Россию

Бывший украинский дипломат, которого Венгрия обвиняет в шпионаже, планирует переехать в Россию. Об этом стало известно из публикации в Telex. По словам адвоката экс-дипломата, у него якобы имеется гражданство РФ.

Девятого мая в центре Будапешта был задержан бывший дипломат, которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Георгий Тихий, официальный представитель украинского МИД, назвал это задержание «охотой на ведьм». Он подчеркнул, что власти Венгрии должны прекратить «бессмысленную антиукраинскую истерию».

В прошении на получение разрешения на проживание мужчина указал только Украину. Это было сделано потому, что в анкете не было предусмотрено поля для указания второго гражданства, как пояснил юрист.

Он сообщил, что судья отменил решение о высылке, хотя изначально считал, что пребывание бывшего работника посольства представляет опасность для национальной безопасности Венгрии. Суд также отметил, что фигуранту следовало позволить добровольно покинуть страну, как это было предложено изначально, добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что проживающий в Израиле артист-иноагент ищет способ переехать поближе к Пугачевой.