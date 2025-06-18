Проживающий в Израиле Макаревич ищет способ переехать поближе к Пугачевой

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* кардинально сменил профессиональную траекторию после отъезда из России. Как сообщает KP.RU, артист ищет пути заработка, а также способы переехать на Кипр, поближе к Алле Пугачевой.

71-летний музыкант теперь выступает преимущественно в небольших клубах и на частных мероприятиях за границей. Летний график артиста включает выступления на кипрских курортах и участие в латвийском фестивале Лаймы Вайкуле. Осенью планируются гастроли по малопоместным залам США.

Как пишет «Комсомолка», основным местом проживания семьи Макаревича* стал израильский город Нетания, где музыкант владеет пятикомнатной квартирой в премиальном комплексе «Лагуна».

Дополнительные активы включают квартиру в грузинском Батуми и планы по приобретению недвижимости на южном побережье Кипра. В Израиле Макаревич совместно с женой Эйнат Кляйн развивает винный бизнес с онлайн-продажами по стране и экспортом в США. Средняя цена бутылки составляет около 5 тысяч рублей.

Однако с Россией музыканта финансово почти ничего не связывает. Перед окончательным переездом музыкант переоформил имущество в России. Подмосковный дом в элитном поселке Павлово был подарен сестре, а доля в московской квартире на Ленинском проспекте перешла старшему сыну. Прекращена и деятельность в московском джаз-клубе «Джем» и продюсерской компании «Самый Смак», которые ранее приносили доход.

Спрос на выступления бывшего лидера рок-группы существенно снизился. Гонорары за частные мероприятия упали до 20 тысяч евро, при этом количество заказов остается невысоким. Основными площадками стали малые клубы в курортных зонах с русскоязычной публикой. Параллельно семья развивает винный бизнес, планируя расширение продаж в Грузии и на Кипре. Однако уровня российских заработков достичь, по данным обозревателей, уже не выходит.

На фоне обострения на Ближнем Востоке звездные СМИ считают, что Макаревич и его семья переедут на Кипр. KP пишет про переезд ближе к Пугачевой, которая задолго до конфликта Ирана и Израиля перебралась на остров.

Ранее сообщалось, что израильские военные забрали Mitsubishi у жены лидера «Машины времени».

*признан иностранным агентом в РФ